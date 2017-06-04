الشايع عن تطاول الخميني: بروباغندا رخيصة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

علق الدكتور خالد بن عبدالرحمن الشايع، الأمين العام المساعد للهيئة العالمية للتعريف بالنبي -صلى الله عليه وسلم- ونصرته، على تطاول الخميني نحو المملكة، قائلا: إنه استغل بدايات شهر رمضان لهذا العام 1438هـ ليعبر عما تُكِنُّه نفسه من الحقد والبهتان، متناسياً روحانية الشهر الكريم.

وأضاف في مقالته التي نشرت بموقع ” CNN بالعربية ” ، كان من ضمن حديثه الكذب والبهتان نحو المملكة العربية السعودية وقيادتها، ولست في هذا المقام لأفند ما تفوه به الخامنئي، فإنه هو بنفسه قد ضمَّن كلامه ما ينقضه، والمذكور حين يصف القيادة السعودية بأنها غير مؤهلة! إلى آخر هذيانه! فهي دعوى مكشوفة وبروباغندا رخيصة.

وأكمل: ما مَثَل دعوى خامنئي حين يتطاول على قيادة كريمة عتيدة شهد لها المسلمون في أصقاع الدنيا برعاية وإعمار الحرمين وخدمة المسلمين، ما مَثَلُه إلا كما قال جرير:

فغضَّ الطّرفَ إنّكَ من نُميرٍ… فلا كعباً بلغتَ ولا كِلابا

أتعدلُ دِمنةً خَبُثتْ وقلَّتْ… إلى فرعينِ قدْ كثُرا وطابا

وأكد على أنه لا غرابة أن يتسافل مرشد ” ثورة الخميني ” في أخلاقه ومنطقه، فهي نابعة من أيديولوجية وقيم ” الثورة الخمينية ” المخالفة للدين السمح الكريم الذي بعث الله به نبينا وسيدنا محمداً صلى الله عليه وآله وسلم.