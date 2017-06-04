الاستخبارات القطرية تدعم المنشق غانم الدوسري - صحيفة صدى الالكترونية

فهد العبد الله(صدى):

كشف تسريب جديد عن دعم الاستخبارات القطرية لبعض المنشقين السعوديين ورعايتهم مالياً، في إطار حملة خططت لها لدعم حركات وجماعات لا تدين بالولاء لنظام الحكم في المملكة،لإحداث انشقاقات داخل المجتمع السعودي، تؤدي إلى تفككه وتقسيمه، وفق مخططهم الشيطاني.

ومن هؤلاء الذين اغدقت قطر عليهم من مال نفطها، المنشق غانم حمود المصارير الدوسري المعروف بـ ” غانم الدوسري ” ، الذي يقيم في لندن منذ عام 2003.

ويظهر التسريب وثيقة رسمية لمدير الشؤون الإدارية والمالية بسفارة قطر في لندن، وهو يصدق على مكافأة مالية للدوسري في صورة إعانة مالية لغير المواطنين، لرعايته أنشطة ومبادرات إعلامية، وفق الوثيقة.

واتخذ الخائن الدوسري من حسابه في تويتر منصة لإطلاق الأكاذيب والأراجيف والفيديوهات المسيئة للمملكة وقادتها، بتدبير ورعاية المخابرات القطرية، من أجل زعزة ثقة المواطن السعودي في ولاة أمره.

وأثارت مقاطع الدوسري غضب شعبي كبير في المملكة، وسط مطالب بصلبه وقطع رأسه.

