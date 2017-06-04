بالصور.. الصحة تنهي حملتها التوعوية «من أجل ابتسامتكم» بـ2400 زائر في مركز غرناطة - صحيفة صدى الالكترونية

سعيد العجل(صدى):

أنهت الصحة بمنطقة الرياض حملتها التوعوية من أجل ابتسامتكم في المركز التجاري غرناطة مول والتي نظمتها إدارة طب الأسنان بصحة الرياض.

وعبر مدير إدارة طب الأسنان د. عبدالله العمري سعادته بنجاح الحملة مقدماً شكره للأسر وأولياء الامور على زيارتهم حرصهم ومشاركتهم وهو الامر الذي ساعد في نجاح البرنامج.

وقال د.العمري بأنه انطلاقاً من إيماننا في إدارة طب الأسنان بصحة الرياض بأهمية الوقاية من أمراض الفم والأسنان وخصوصاً تسوس الأسنان وهو أكثر الأمراض انتشاراً في العالم وخصوصاً بين فئة الأطفال فقد اطلقت برنامج من أجل ابتسامتكم وهو برنامج توعوي وقائي يستهدف كافة أفراد العائلة بالتوعية بأهمية صحة الفم والأسنان وطرق المحافظة عليها كما يتم من خلالها الكشف على الأطفال وتطبيق مادة الفلورايد على أسنانهم من خلال العيادات المتنقلة الخاصة بهذه البرامج .

وأردف العمري قائلاً تم إطلاق هذا البرنامج في غرناطة مول ولمدة خمسة أيام وسوف يتنقل بين عدة مولات في مدينة الرياض خلال الفترة القادمة.

وبين أن البرنامج هو امتداد للبرامج الوقائية التي نفذتها إدارة طب الأسنان بصحة الرياض خلال هذا العام وكان من أهم البرامج برامج المدارس والمتمثل في المبادرة الوطنية للوقاية من تسوس الأسنان حيث تم زيارة 267 مدرسة ابتدائية في مدينة الرياض خلال العام الدراسي الماضي وتم فحص و تثقيف 46867 طالب وطالبة من الصف الأول إلى الصف الثالث الابتدائي، كما تم تطبيق مادة الفلورايد خلال هذا البرنامج على 25118 طالب وطالبة، ومن ثم يتم تحويل من لديه تسوسات او يحتاج إلى زيارة طبيب الأسنان إلى أقرب عيادة في الحي لاستكمال علاجه.

وواصل د. العمري حديثه بأن إدرة طب الأسنان بصحة الرياض ستعمل خلال العام القادم على التوسع في هذا البرنامج ليشمل كافة المدن والمحافظات في المنطقة وسيشارك فيها بإذن الله جميع منسوبي طب الأسنان بصحة الرياض.

وعن البرامج التي تم تنفيذها أكد د. العمري بأنه ومن ضمن البرامج التي نفذها قسم الشؤون الوقائية لطب الأسنان بصحة الرياض برامج خدمة المجتمع حيث قامت الفرق الميدانية بزيارة العديد من المنشآت الاجتماعية والمرافق العامة لتقديم خدمات وقائية واستشارات وتثقيف من خلال 18 حملة استفاد منها 14479 مواطن ومقيم.

وفي ختام حديثه قال مدير ادارة طب الأسنان بصحة الرياض يطيب لي أن أتقدم بالشكر الجزيل لكافة الزملاء والزميلات على ماقاموا به من جهود لتنفيذ هذه البرامج ونتمنى منهم بذل المزيد من الجهد فهم دائما مبدعون بافكارهم الابداعية التي من شأنها تطوير سير العمل للأفضل بإذن الله تعالى.

وفي ختام هذا البرنامج الرائع #منأجلابتسامتكم والذي شهد حضورا كثيفا من العائلات وأطفالهم حيث بلغ عدد الزوار الذين تم تقديم الاستشارات والتثقيف لهم خلال فترة البرنامج 2408 زائر كما تم أيضاً الكشف على عدد 603 طفل من خلال العيادات المتنقلة وتطبيق مادة الفلورايد على أسنانهم، وبإذن الله تعالى سيستمر هذا البرنامج خلال الفترة المقبلة لتعم الفائدة المرجوة وتتحقق الأهداف المنشودة.

