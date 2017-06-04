الاتصالات تكشف عدد مستخدمي الاتصالات والإنترنت في الرياض - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

أوضحت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عبر حسابها الرسمي أنه بلغ عدد المراكز، والقرى، والهجر التي تمت خدمتها بخدمات ⁧الاتصالات⁩ و⁧الإنترنت⁩ في منطقة ⁧الرياض⁩ (1760)يسكنها (506000) نسمة وذلك حتى ⁧أبريل 2017⁩ .

وأكدت الهيئة أن التزام مقدمي الخدمة الشاملة تجاه التجمعات السكانية بالمحافظات المستهدفة لا ينتهي بمجرد انتهاء تنفيذ المشروع، حيث إن مدة اتفاقية التنفيذ تمتد لسنتان ميلاديتان، يتم خلالهما تنفيذ المشروع، وتقديم الخدمات للتجمعات السكانية المستهدفة، ومتابعة جودة وتوفر الخدمات المقدمة، ومعالجة أي شكاوى ترد إلى الهيئة بشأن هذه التجمعات، ومن ثم تصبح خدمة التجمعات السكانية بالمحافظات المستهدفة جزء من التزامات مقدم الخدمة.