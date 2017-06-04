«صدى» تلاحق «الفيديو المسيئ للتحالف» - صحيفة صدى الالكترونية

خاص - القاهرة (صدى):

لم يكن رد فعل المسئولين في التليفزيون المصري متصادما مع القلق والأصداء الواسعة للفيديو الذي انتشر علي مواقع التواصل وتلقفته بعض الفضائيات حول برنامج بثته قناة النيل الثقافية يهاجم فيه الضيف التحالف العربي في اليمن وتشارك فيه مصر لإعادة الشرعية والاستقرار والأمن لليمن.

وأكد لـ ” صدي ” رئيس قناة النيل الثقافية أشرف الغزالي انه تم وقف البرنامج نهائيا وإحالة مجموعة العمل القائمة عليه ( المقدم – المعد – المخرج ) للتحقيق .

وكانت القناة استضافت احمد عزالدين الذي قالت إنه خبير أمني وجاء علي لسانه الكثير من المعلومات المكرورة غير الموثقة التي تستند علي اكاذيب حوثية اخطرها ان التحالف يتعمد استهداف المدنيين في اليمن وانه قتل اكثر من ٢٧٠٠ شخصا في ١٥ طلعة جوية يومية علي مدار ثلاثة اشهر.

وفيما استنكرت أوساط مسئولة وإعلاميون مصريون خوض القناة في موضوعات سياسية والخروج عن مضمونها واهتماماتها الثقافية أوضح مسئولون في التليفزيون المصري ان القناة لا علاقة لعها بقناة النيل للاخبار ولا تحمل اي صفة رسمية وأنها تابعة لقطاع القنوات المتخصصة.

وكانت قناة الجزيرة قد استغلت البرنامج الذي يحمل اسم ” أنا الشعب ” ويقدمه المذيع أحمد عبدالعزيز في الإساءة الي التحالف وللدور المصري ضمنه.. وخصصت الجزيرة برنامجها الرئيسي في سهرة السبت الماضي ” الحصاد ” لإعادة عرض ماورد علي لسان الخبير الأمني المصري لتدلل علي ما ادعته من ازدواجية في السياسة الخارجية المصرية حيث تشارك مصر في التحالف وفي نفس الوقت تطلق اعلامها للهجوم عليه.

وتجاوبا مع أصداء الفيديو الغاضبة في دول الخليج التي نقلتها ” صدي ” أكد الغزالي أن القناة ستصدر بيانا رسميا خلال ساعات سيرسل صورة منه لـ ” صدي ” .. ورجحت مصادر إعلامية مسئولة ان الهيئة الوطنية للاعلام التي تدير ماسبيرو طبقا للدستور ربما تصدر بيانا حول الواقعة لاحتواء تداعياتها.

