تعرف على أسماء المرشحين لوظائف الحراس - صحيفة صدى الالكترونية

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة مُمثّلة في إدارة الموارد البشرية (لجنة التوظيف) عن المرشحين لدخول المقابلة الشخصية على وظيفة (الحارس مفرد) لعام 1437/1438هـ ضمن (المرحلة الثانية) من المسابقة الوظيفية للحراس والحارسات التي أعلنت عنها الإدارة في وقت سابق.

حيث تم الترشيح وفقاً للنقاط التي حصل عليها المرشحين في برنامج ساعد ومقر السكن.

وتهيب الإدارة على المرشحين الواردة أسماءهم في البيان المرفق التقيد بجدول المقابلة الشخصية وبالحضور في اليوم والتاريخ المحدد ابتداءً من يوم الأحد 15/10/1438هـ ولمدة 3 أيام والتواجد في المقر الموضح أدناه من الساعة 1 ظهراً.

الحارس ويكون في إدارة تعليم منطقة مكة المكرمة (بنين) العزيزية أمام البيك -مسرح الإدارة،

أما الحارسة في إدارة الإشراف التربوي (بنات) العزيزية خلف بن داود -قاعة الملك فهد.

وأكّدت الإدارة على ضرورة إحضار المستندات التالية عند إجراء المقابلة الشخصية:

1-بطاقة الهوية الوطنية أو سجل الأسرة (كرت العائلة).

2-المؤهل.

3-لخبرات.

4-ما يثبت السكن في مقر الوظيفة المتقدم لها.

علماً بأن الترشيح لا يعني التعيين، وعدم الحضور في الموعد المحدد يعد عدولاً عن الرغبة في الوظيفة.

