تعرف على بلد أوروبي يفطر فيه المسلمون ساعة واحدة - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

نشرت صحيفة ” الإندبندنت ” البريطانية تقريراً حول الصيام في بلاد قد لا تغرب فيها الشمس أبداً، و أحوال المسلمين خلال شهر رمضان في عدة دول حول العالم.

ويمر المسلمين في دول القطب الشمالي مثل فنلندا بتجربة خاصة، حيث تغيب الشمس لمدة 55 دقيقة يومياً فقط في هذا الوقت من السنة، أي أن النهار يستمر نحو 23 ساعة كل يوم.

وتبدأ ساعات الصيام في فنلندا من 1:35 من الصباح الباكر وتنتهي الساعة 12:48 بعد منتصف الليل، أي أن ساعات الصوم تستمر نحو 23 ساعة.

وتقع بعض الأراضي الفنلندية ضمن الدائرة القطبية الشمالية، حيث تسطع الشمس في منتصف الليل لعدة أيام، وخاصة في أقصى شمال فنلندا، حيث تستمر الشمس ساطعة لمدة 73 يوماً متتالية خلال فصل الصيف، وتغيب تماماً لمدة 511 يوماً خلال فصل الشتاء، والذي يدوم في شمال فنلندا لما يقرب من 7 أشهر من أكتوبر إلى أوائل مايو، ثم يأتي فصل الصيف.