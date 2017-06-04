طيران «ناس» يضيف رحلات إضافية داخلية ودولية خلال شهر رمضان والعيد - صحيفة صدى الالكترونية

سالم المطيري(صدى):

لبى طيران ” ناس ” ، الناقل الوطني السعودي، الطلب المتزايد بشكل كبير بإضافة رحلات إضافية داخلية ودولية خلال شهر رمضان، وأيام عيد الفطر المبارك، والتي تتزامن مع موسم الإجازة الصيفية.

وأضاف رحلات بين الرياض وإسطنبول، والرياض وجدة، والرياض والدمام، والرياض والطائف، والرياض وأبها، والرياض وجازان، وجدة والقصيم، وجدة وجازان، والدمام والمدينة المنورة، والدمام والطائف.

وتأتي زيادة تلك الرحلات الإضافية؛ لتوسيع الخيارات أمام المسافرين، وحصولهم على مرونةٍ أكثر في تحديد أوقات سفرهم، وعودتهم طوال أيام الأسبوع، ولمزيد من التوسع لطيران ” ناس ” ، وزيادة عدد ضيوفها المسافرين على متن رحلاته.