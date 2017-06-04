بالفيديو.. 2500 رجل أمن يديرون الحشود بباب الملك فهد والساحة الغربية للحرم - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

يشارك 2500 رجل أمن من منسوبي الأمن العام في إدارة الحشود بباب الملك فهد والساحة الغربية بالحرم المكي الشريف.

وأظهر مقطع فيديو أنتجته إدارة الإعلام والعلاقات العامة بالأمن العام ، رجال الأمن يصطفون في ميدان التدريب منذ الصباح الباكر ومن ثم يتلقون التعليمات من قبل الضباط وبعدها ينطلقون نحو الحرم.

وبعد وصول رجال الأمن للحرم ينتشرون بسرعة في الأماكن المكلفين بها لخدمة ضيوف الرحمن وتسهيل دخولهم وخروجهم بكل يسر وطمأنينة.

