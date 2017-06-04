تركيا تطلق سراح معتقلة بعد وضعها مولودا بسبب «مواقع التواصل» - صحيفة صدى الالكترونية

أنقرة(صدى):

أطلقت الحكومة التركية سراح السيدة «ناظلي ن. ميرت» التي اعتقلتها الشرطة أمس السبت عقب وضعها مولودها مباشرة، بسبب موجة الانتقادات العاتية التي تعرضت لها على مواقع التواصل الاجتماعي.

فقد أصدرت النيابة العامة قرارًا بالإفراج عنها بضمانات، بعد تزايد حدة الانتقادات وحملات التنديد والشجب على مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن الشرطة التركية اعتقلت سيدة عقب وضعها مولودها مباشرة داخل المستشفى في خطوة باتت تتكرر كثيرًا وأصبحت من الأمور العادية في “ تركيا الجديدة ” بقيادة رجب طيب أردوغان.