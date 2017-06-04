أوقاف الراجحي تدعم رواتب معلمي تحفيظ القرآن بـ4 ملايين ريال - صحيفة صدى الالكترونية

إبراهيم الزهراني(صدى):

قال عبدالسلام بن صالح الراجحي الأمين العام لإدارة الأوقاف، بأن الإدارة تقوم على تنفيذ ودعم البرامج المتنوعة لخدمة القرآن الكريم وعلومه امتثالاً لقوله صلى الله عليه وسلم: (ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم, إلا نزلت عليهم السكينة, وغشيتهم الرحمة, وحفتهم الملائكة, وذكرهم الله فيمن عنده)، وقوله (خيركم من تعلم القرآن وعلمه), وفي ذلك يقول الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله: (الذي يبذل ماله لتحفيظ القرآن هو في الحقيقة معلم للقرآن).

وأوضح أن الإدارة اختتمت تنفيذ برنامج كفالة رواتب المعلمين والمعلمات في جمعيات تحفيظ القرآن الكريم للعام الدراسي 1438/1437هـ, والذي يختص بدعم جمعيات تحفيظ القرآن الكريم في مختلف مناطق المملكة.

وأعلن «الراجحي» أنه استفاد من هذا البرنامج خلال العام الحالي (673) معلماً ومعلمة في (80) جمعية خيرية لتحفيظ القرآن الكريم، وكذلك دعم رواتب معلمي ومشرفي حلقات تحفيظ القرآن الكريم بمساجد إدارة الأوقاف، بتكلفة إجمالية تزيد عن (4) مليون ريـال.