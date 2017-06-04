السومة: سأنضم للمنتخب السوري قريبا - صحيفة صدى الالكترونية

الرياض(صدى):

قال السوري عمر السومة، مهاجم الأهلي إن الجهاز الفني لفريقه لم يجبره على المشاركة في مباراة نهائي كأس الملك أمام الهلال.

وأشار السومة في تصريحات إذاعية، إلى أن الأمر برمته غير صحيح على الإطلاق، مضيفاً :” ضغطت على نفسي للمشاركة أمام الهلال “.

وتابع :” الطبيب أكد حاجتي لتدخل جراحي، لكنه سمح لي بالمشاركة وتأجيل العملية، والإصابة تفاقمت في أول تمرين بعد المباراة”.

وأضاف :” تبقى لي 10 أيام، وأعاود الركض من جديد ومواصلة البرنامج التأهيلي بعد الإصابة بإذن الله “.

وكشف السومة عن حاجة فريقه للتعاقد مع لاعب وسط أجنبي خلال فترة الانتقالات الصيفية، وأكد :” الأهلي يحتاج لضم صانع لعب أجنبي في الموسم المقبل “.

وأشار السومة في ختام حديثه، إلى اقترابه من تمثيل المنتخب السوري، بقوله :” مشكلتي مع اتحاد الكرة السوري حُلت بالفعل، وأنا في طريقي لتمثيل المنتخب الوطني “.