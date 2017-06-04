تفاصيل اكتشاف أسباب الاختلالات الجينية لأورام الدماغ السحائية - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

توصل فريق طبي سعودي أمريكي إلى اكتشاف أسباب الاختلالات الجينية في أورام الدماغ السحائية من الدرجة العالية.

وقام الفريق بأول دراسة مشتركة من نوعها بين علماء من جامعة هارفارد ومعهد Broad للتكنولوجيا؛ لتحسين صحة الإنسان من خلال استخدام علم الجينوم، ومن مشروع الجينوم السعودي في مدينة الملك فهد الطبية المدعوم من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.

وأجريت دراسة التحليل الجيني المتكامل لـ 140 حالة ورم سحائي من الدرجة العالية، ومقارنتها جينياً بالأورام من الدرجة الحميدة.