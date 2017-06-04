 استطلاع يكشف حجم انفاق المواطنون على أداء العمرة في رمضان - صحيفة صدى الالكترونية

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    يونيو

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استطلاع يكشف حجم انفاق المواطنون على أداء العمرة في رمضان

استطلاع يكشف حجم انفاق المواطنون على أداء العمرة في رمضان
طلال الغامدي(صدى):

كشف استطلاع للرأي أجراه المركز الوطني لاستطلاعات الرأي العام @ ksaopinions التابع لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، بعنوان «آراء السعوديين حول أداء العمرة في رمضان»، أن 66% من السعوديين ينفقون أقل من 1000 ريال في رحلة العمرة و 8% منهم ينفقون أكثر من 5 آلاف.

وشارك في الاستطلاع عينة عشوائية مكونة من (1080) مواطنا سعوديا من مختلف سكان المملكة مثلت نسبة الذكور منهم (55%) في حين بلغت نسبة الإناث (45%) حيث تم تنفيذ الاستطلاع خلال 24 ساعة من خلال منهجية علمية اعتمدت على المقابلة الهاتفية المباشرة مع عينة الاستطلاع.

وقد جاءت نتائج الاستطلاع على النحو التالي :
1- ) 83% من السعوديين لديهم النية لأداء العمرة في رمضان خلال هذا العام. 73% منهم أجابوا بـ (نعم) عند سؤالهم حول قرار ذهابهم للعمرة في رمضان هذا العام. وهذا يعني أن كل سبعة أفراد من عشرة سعوديين ينوون أداء العمرة لهذا العام.

2) و76% من السعوديين يحرصون على أداء العمرة سنوياً في رمضان.

3) أوضحت نتائج الاستطلاع أن 82% من السعوديين يفضلون الذهاب إلى مكة لأداء العمرة في رمضان بالسيارة بينما 13% يفضلون استخدام الطائرة و 5% فقط يفضلون الذهاب عن طريق الحافلات.


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