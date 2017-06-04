نائب أمير عسير يرأس اجتماع مجلس التنمية السياحية - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح(صدى):

نوه صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة عسير رئيس مجلس التنمية السياحية باهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو ولي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وسمو الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير , من دعم وتطوير شامل لمناطق المملكة عموما والمناطق السياحية خصوصاً بما يتوافق مع رؤية المملكة ٢٠٣٠ مشيدا سموه بما تحققه منطقة عسير من عمل نوعي في قطاع السياحة.

جاء ذلك خلال ترأس سموه للاجتماع الأول للدورة الخامسة لمجلس التنمية السياحية بمنطقة عسير ظهر اليوم بقاعة الاجتماعات الرئيسية بديوان الإمارة

وتم خلال الاجتماع استعراض البرامج والفعاليات التي أشرف عليها المجلس ونفذها خلال الموسم السياحي الماضي ، ضمن فعاليات مهرجان “أبها يجمعنا” لعام ١٤٣٧هـ.

وناقش سمو نائب أمير منطقة عسير مع أعضاء المجلس العديد من الجوانب الإيجابية وسبل تطويرها ، وطرق تلافي السلبيات في المهرجانات القادمة ، مطلعاً على أبرز المشروعات التي ستسهم في دفع عجلة التنمية والاستثمار السياحي في المنطقة , بالإضافة إلى بحث عدد من الخطط والمقترحات المستقبلية وسبل تعزيزها وتطويرها .

واطلع سمو الأمير منصور بن مقرن خلال الاجتماع ، على استعدادات الإدارات ذات العلاقة وما تقدمه خلال موسم صيف هذا العام ١٤٣٨هـ في سبيل تعزيز العمل السياحي وتسخير الإمكانات بالتعاون المشترك وتضافر الجهود بين الإدارات الحكومية والمؤسسات الأهلية .