موظفو الحماية الاجتماعية: نواجه متاعب ومخاطر والبدل ليس عادلاً - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

نظرًا لما يتعرضون له من مخاطر ومتاعب في تنفيذ متطلبات، طالب عدد من موظفي أقسام الحماية من الإيذاء على مستوى المملكة في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بدلاً يوازي 50% من أساسي رواتبهم.

وقال الموظفين إن البدل الذي يتسلمونه حاليًا يوازي 35% من أساسي الراتب، وهو الأمر الذي يعتبره موظفو الحماية ليس عادلاً مقارنة بطبيعة عملهم الميدانية والتي تباشر حوادث أسرية ميدانيًا في أعالي الجبال وفي أبعد القرى والمدن في كل المناطق وتختلف تلك الحالات بدرجات الإيذاء التي تتسبب بعضها بأضرار نفسية بالغة على الموظف.

وأضاف الموظفون أنه توجد فروع لدى موظفيها بدل أكثر ولا توجد فيها متاعب ومشاق الحماية، ويتسلّم العاملون بدور الحضانة والتربية بدلاً يوازي ٤٠٪‏ من أساسي الراتب، أما العاملون بالحماية مثلهم مثل باقي الدور الأخرى 35 % بالرغم من خطورة العمل ليس فقط بالخروج الميداني والمناطق البعيدة بل في خطورة مقابلة الأطراف الغير سوية أيضاً من مدمنين ومرضى نفسيين وغيرهم، وذلك وفقًا لروايتهم، مطالبين وزارتهم والجهات المعنية على ضوء ما طالبت به لجنة الشؤون الاجتماعية (سابقًا) والأسرة والشباب بمجلس الشورى، بمنح موظفي وموظفات دور ووحدات الحماية الاجتماعية بدلاً نقدياً بمقدار 50% من الراتب الأساسي، وذلك وفقًا لوسائل إعلامية.