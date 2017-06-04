إنعاش قلب مسافرة في مطار الملك عبدالعزيز - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

بعد أن فقدت الوعي وقدرتها على التنفس، نجح فريق طبي بمطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، اليوم، في إنعاش قلب مسافرة من الجنسية البنقلاديشية تبلغ من العمر ٥٢ عاماً.

وتعرضت المسافرة للواقعة أثناء وصولها إلى منطقة الجوازات داخل صالة الوصول الدولي، وتم استدعاء الفريق الطبي بمستوصف الصالة الجنوبية، الذي قرر نقلها إلى المركز الطبي بعدما تبين عدم وجود نبض، وبدأ الفريق بعمل إنعاش قلبي رئوي للحالة بقيادة المدير الطبي بمراكز المراقبة الصحية بالمطار، الدكتور محمد بن جمال فلمبان، بعد وضع أنبوب التنفس، وتم رجوع النبض.

وتم تحويل السيدة إلى مجمع الملك عبد الله الطبي؛ لاستكمال علاجها بعد التنسيق مع إدارة الطوارئ والأزمات بصحة جدة.