الجوازات تدعو جميع الوافدين المخالفين إلى سرعة اغتنام ما تبقى من أيام المهلة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

دعا اللواء ضيف الله الحويفي، نائب مدير عام الجوازات، جميع الوافدين المخالفين إلى سرعة اغتنام ما تبقى من أيام المهلة وهي ( 22 يوماً ) والاستفادة من الإعفاءات الممنوحة لهم بالأمر السامي خلال المهلة المحددة للحملة الوطنية الشاملة وهي الإعفاء من الآثار المترتبة على بصمة ” مرحل ” مع السماح لهم بالعودة إلى المملكة بالطرق النظامية ، والإعفاء أيضاً من عقوبة السجن والرسوم والغرامات المترتبة على المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.

وأضاف الحويفي، أنه لا بقاء للمخالفين بعد انتهاء المهلة المحددة ، حيث ستواصل جهات الضبط حملاتها الميدانية لتعقب وضبط المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود وستطبق التعليمات بحق جميع المخالفين دون استثناء والترحيل والسجن والغرامة والمنع من دخول المملكة .

وشدد ، على المواطنين والمقيمين من نقل أو تشغيل أو إيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود أو التستر عليهم أو تقديم أي وسيلة مساعدة تؤدي إلى بقائهم في المملكة وأن ذلك يعرضهم لعقوبات السجن والغرامة المالية والترحيل إذا كان المخالف وافداً.‏

وأشار نائب مدير عام الجوازات إلى أن عدد المستفيدين من المهلة المحددة لمغادرة الوافدين المخالفين للمملكة من تلقاء أنفسهم منذ بدء المهلة للحملة الوطنية الشاملة لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود ” وطن بلا مخالف ” بلغ 345.089 وافداً خلال الشهرين الماضيي ، مضيفا أن المديرية العامة للجوازات جهزت بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني بوزارة الداخلية أكثر من موقع في كل منطقة ومحافظة بالمملكة لاستقبال المستفيدين الراغبين في إنهاء إجراءات مغادرتهم من تلقاء أنفسهم، دون تكليفهم مشقة العناء والتنقل من منطقة لأخرى وذلك لتسهيل إنهاء إجراءاتهم ، وتقوم تلك المواقع بدورها في استقبال المستفيدين في جميع مناطق المملكة وتنهي اجراءات مغادرتهم بكل يسر وسهولة وعلى فترتين ” صباحية ومسائية ” .