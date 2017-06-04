بالفيديو.. القبض على شابين تسلقا برج مطل على الحرم المكي - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. القبض على شابين تسلقا برج مطل على الحرم المكي
ألقت شرطة العاصمة المقدسة، بالتعاون مع فريق البحث الجنائي، القبض على شابين ظهرا في مقطع فيديو وهما يقومان بالتصوير من أحد الأبراج المطلّة على الحرم المكي الشريف، ويستعرضان بالتصوير، مُعَرّضيْن نفسيْهما للخطر.
وبعد تداول المقطع على مواقع التواصل الاجتماعي،صدرت التوجيهات بإلقاء القبض عليهما؛ حيث تمكن رجال التحريات والبحث الجنائي من تحديد موقعهما والقبض عليهما والتحقيق معهما؛ تمهيداً لإكمال أوراق القضية وإحالتهما لهيئة التحقيق والإدعاء العام.
مغرد[ عدد التعليقات: 48 ] نشر منذ 19 دقيقة
طيب وين الامن عنهم امر خطير كيف طلعوا للبرج ما يتحا سبون يتحاسب الا من الموجودين قريب من البرج