بالفيديو.. المغامسي: السنة والشيعة مسلمون لا يجب أن يتقاتلوا - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

أكد إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنوّرة، صالح بن عواد المغامسي، أن أهل السنة والشيعة والإسماعلية والأباضية مسلمون ومؤمنون، ومن الأفضل أن لا يكون بينهم اقتتالٌ وسفكٌ للدماء.

وأوضح «المغامسي» ضمن برنامجه اليومي «مع القرآن»، أمس، على القناة الأولى ضمن تفسير قوله تعالى: ” وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ “: ” أقول بجلاءٍ ووضوحٍ وصفاءٍ كلمات قد لا يجسر عليها بعض العلماء.

وقال «إن أهل السنة والشيعة والإسماعلية والأباضية، كل هؤلاء يؤمنون بالله رباً وبمحمد – صلى الله عليه وسلم – نبياً وبالإسلام ديناً وبالقران كتاباً، وبالقيامة موعداً وبالجنة ثواباً للطائعين وبالنار عقاباً للكافرين ويؤمنون بالكعبة قِبلة، إذا صلوا؛ صلوا إلى الكعبة، ويضحون».

وأشار إلى أن النبي – صلى الله عليه وسلم – لما ضحى قال: وهذا عمّن مَن لم يضح من أمتي – وذكر شرطين -: ممّن شهد لك بالوحدانية، وشهد لي بالبلاغ، فهؤلاء أولى وأحرى ألا يكون بينهم اقتتالٌ وألا يكون بينهم سفك دماء، وأن يرى كل منهم ويجتهد في الحق فيجنح اليه تعبّداً الى الله – جلّ وعلا “.

وأضاف: ” وأن يعلم كل أحدٍ منهم في أيّ بلد من بلاد المسلمين يعيش فيها أن قدر أهل كل بلاد قدرٌ واحدٌ، وأن العدو لو أتى بلدة لن يفرق بين أهلها، فقدر الناس واحد وليس لهم ألا يتعاضدوا ويعين بعضهم بعضاً، ويعلموا أن ثمة أشياء تجمعهم وأن الصالح العام لهم، بألا يكون بينهم من الضغائن والاقتتال وسفك الدماء والتجرؤ عليها؛ ما يجعلهم يهلك بعضهم بعضا.