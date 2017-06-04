وزير الطاقة : سنحدد فعالية السياسات الإنتاجية الحالية للنفط في يوليو - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

أعلنت وزارة الطاقة عن خطط مستقبلية بشأن النفط على مستوى العالم وذلك بعد اتفاق المملكة وروسيا من أجل تخفيض معدلات الإنتاج في هذة الفترة وحتى مارس القادم

وأوضح وزير الطاقة خالد الفالح أنه سيكون قادراً على تقييم مدى فعالية السياسات الإنتاجية الحالية للنفط خلال الفترة المقبلة .

وأضاف أن تعافي أسعار البرميل سيكون هو العامل الأخير في تحديد مدى جدوى السياسات الإنتاجية الجديدة والتي تشمل تعهدات واتفاقات لتخفيض الإنتاج بما يؤدي إلى تناقص المعروض على المستوى العالمي.

وقالت وكالة الأنباء الروسية على لسان وزير الطاقة أنه بنهاية يونيو سنرى أن التأثير الكبير للأنجازات التي أتخذناها .