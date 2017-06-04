بالفيديو.. عباد الجوهر يكشف عن مشروعه بتوثيق سيرته الذاتيه كإنسان وفنان - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

كشف الفنان السعودي عبادي الجوهر ، خلال حضوره حلقة ببرنامج « هذا أنا » على شاشة « روتانا خليجية » ، عن مشروعه المقبل في توثيق سيرته الذاتية كإنسان وفنان في شكل مصور.

وتحدث عبادي الجوهر عن حادثة غريبة مر بها قائلاً: ” حين انهيت صلاتي داخل المسجد في مرة المرات، وبعدما قمت بالتسليم على من هو جانبي واجهني بقوله: ايش جابك! ” .

وعن الإنسان داخله، قال: ” أنا إنسان خلقي ضيق ولا أتحمل كثيراً، ومساحات الحزن في حياة الإنسان أكبر من مساحات الفرح، ومن أكثر الأشياء المبهجة جلستي مع بناتي وحفيدي، أما الأشياء المزعجة فهي كثرة السفر وبعدي عن بيتي. وبكائي قريب ولا أخجل من دمعتي، حتى على المسرح لا أحاول منع دموعي ” .