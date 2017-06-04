بالفيديو.. خطوبة حليمة بولاند على الهواء - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. خطوبة حليمة بولاند على الهواء
تداول نشطاء ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يرصد تعرضت المذيعة الكويتية حليمة بولند لموقف طريف على الهواء مباشرة خلال بث برنامجها ” حليمة زاد ” .
وقامت احدى المتصلات بطلب يد بولند لشقيقها، ما دفع بولند الى الخجل وإكمال طرح الأسئلة وفق ما يتطلب البرنامج.
ولكن المتصلة أصرت على طلبها، ما دفع المخرج الى التدخل والقول لحليمة إخبار المتصلة بأن تخطبها من أمها وليس من البرنامج.
متصله تخطب #حليمه_بولند ع الهواء ….• • • @wiglogic اكاونت بواريك واكستنشن نااااري🔥🔥😍شغلهم امريكي 🇺🇸🇺🇸 لاتحرقين شعرج بالصبغ وطولي شعرج بثانيه😋 وطلعي بستايل جديد بدون لاتتعبين نفسج او شعرج 😋 من اليوم ماله داعي تتهاوشين مع شعرج من الصبح😂😂 الشحن لجميع دول العالم مباشرة من امريكا عن طريق فيديكس😍🇺🇸 @wiglogic @wiglogic @wiglogic • • •
أضف تعليقاً