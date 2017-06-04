بالفيديو.. خطوبة حليمة بولاند على الهواء - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

تداول نشطاء ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يرصد تعرضت المذيعة الكويتية حليمة بولند لموقف طريف على الهواء مباشرة خلال بث برنامجها ” حليمة زاد ” .

وقامت احدى المتصلات بطلب يد بولند لشقيقها، ما دفع بولند الى الخجل وإكمال طرح الأسئلة وفق ما يتطلب البرنامج.

ولكن المتصلة أصرت على طلبها، ما دفع المخرج الى التدخل والقول لحليمة إخبار المتصلة بأن تخطبها من أمها وليس من البرنامج.