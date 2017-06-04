اطلاق اكبر مسابقة توعية لحماية المجتمع من آفة المخدرات بالباحة - صحيفة صدى الالكترونية

اطلاق اكبر مسابقة توعية لحماية المجتمع من آفة المخدرات بالباحة
تعلن الادارة العامة لمكافحة المخدرات بالباحة أن مشروع “نبراس” يستعد لإطلاق أكبر مسابقة توعوية لحماية المجتمع من آفة المخدرات، وستنطلق مسابقة ” نبراس الخير ” الرمضانية في جامع الحاوية بالباحة في إطار تفعيل دور المساجد في حماية المجتمع من المخدرات.
وأوضح مدير مكافحة المخدرات بالمنطقة العقيد مناحي السبيعي أنه سيتم توزيع جوائز بشكل يومي عبارة عن جهاز أيفون وجلكسي وجلكسي نوت طوال شهر رمضان ابتداءً من يوم الأحد الموافق 1438/9/9 هـ بعد صلاة العشاء والتراويح كما سيتم توزيع قسائم المسابقة على المصلين تهدف إلى تعزيز القيم باخطار تلك الآفة.
تأتي المسابقة لزيادة الثقافة والوعي بأضرار المخدرات.
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