اطلاق اكبر مسابقة توعية لحماية المجتمع من آفة المخدرات بالباحة - صحيفة صدى الالكترونية

إبراهيم الزهراني(صدى):

⁠⁠⁠‎تعلن الادارة العامة لمكافحة المخدرات بالباحة أن مشروع “نبراس” يستعد لإطلاق أكبر مسابقة توعوية لحماية المجتمع من آفة المخدرات، وستنطلق مسابقة ” نبراس الخير ” الرمضانية في جامع الحاوية بالباحة في إطار تفعيل دور المساجد في حماية المجتمع من المخدرات.

‎وأوضح مدير مكافحة المخدرات بالمنطقة العقيد مناحي السبيعي أنه سيتم توزيع جوائز بشكل يومي عبارة عن جهاز أيفون وجلكسي وجلكسي نوت طوال شهر رمضان ابتداءً من يوم الأحد الموافق 1438/9/9 هـ بعد صلاة العشاء والتراويح كما سيتم توزيع قسائم المسابقة على المصلين تهدف إلى تعزيز القيم باخطار تلك الآفة.

تأتي المسابقة لزيادة الثقافة والوعي بأضرار المخدرات.