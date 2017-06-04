بالصور.. بلدية العليا بالرياض تستبعد 69 عاملا مخالفا وتغلق 16 محل - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

تمكنت بلدية العليا التابعة لمنطقة الرياض من ضبط 286 مخالفة واستبعاد 69 عاملاً مخالفاً وإغلاق 16 محل، في حملة علي محلات اللحوم والدواجن والأسماك والحلويات.

أكد خالد الرويشد رئيس بلدية العليا التابعة لأمانة منطقة الرياض أن البلدية قامت بحملة على محلات اللحوم والدواجن والأسماك والحلويات التي يرتادها المواطنين والمقيمين خلال شهر رمضان.

وذكر م.الرويشد أن البلدية مستمرة في حملتها لتطبيق الأنظمة بحق المخالفين علماً أن البلدية مستمرة في حملتها في تطبيق الأنظمة، مطالباً المواطنين والمقيمين بسرعة الإبلاغ عن أي مخالفة عن طريق مركز هاتف طوارئ الأمانة (940).