بالفيديو.. ثريا عبيد تكشف تفاصيل حياتها في لبنان لأول مرة - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

كشفت الدكتورة ثريا عبيد، عضو مجلس الشورى السابق، تفاصيل عن حياتها بعد انتقالها للعيش في لبنان، وكيف ولدت ابنتها ” ريم ” تحت القصف ” الإسرائيلي ” ثم هربت إلى الملاجئ.

وقالت عبيد خلال مقابلتها مع برنامج ” من الصفر ” على فضائية (mbc)، إنها تزوجت خلال مرحلة الدكتوراه، من لبناني، ودخلت لبنان عام 1974، وقررت وقتها الدخول إلى الأمم المتحدة حيث كانت مقاعد المملكة فارغة عام 1975، ما جعل الأمر سهلا واعتبر ذلك جزءا من خدمتها المدنية وقتها، مشيرة إلى أنهاعملت في اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، وكان هذا العام قد أطلق عليه عام المرأة وأصبحت مسؤولة عنه من وقتها وعملت مع الأمم المتحدة منذ ذلك الوقت.

وأضافت أنها واجهت صعوبة كبير لحظة ولادة أبنتها الثانية ” ريم ” ، لأنها كانت تحت القصف، أثناء الاجتياح ” الإسرائيلي ” للبنان، مشيرة إلى أنها إلى أنها ذهبت إلى المستشفى تحت القصف على الفلسطينيين في مدينة صيدا، وتمنت وقتها فقط أن يخرج الطفل بطريقة سليمة.