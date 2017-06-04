⁠⁠⁠⁠⁠محافظ رفحاء يزور مشروع إفطار صائم بجامع المناخة - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الضبيبي(صدى):

زار محافظ رفحاء بدر بن ابراهيم الهزاع، مقر مشروع إفطار صائم التابع لجمعية رفحاء الخيرية بجامع المناخة بالسوق القديم .

واستمع المحافظ، أمس، من رئيس مجلس إدارة الجمعية خلف بن جبل الشمري لشرح عن المشروع وعن أقسامه وكيفية تقديم الوجبات الصحية للصائمين، إضافة إلى الدروس الدينية والدعوة للجاليات المستفيدة من المشروع .

وقدم محافظ رفحاء, شكره للقائمين على المشروع, متمنيا لهم التوفيق وللجمعية مزيداً من التقدم والعطاء, وأن تقدم رسالتها بخدمة المجتمع وإعانة المحتاج .

يذكر أنه يستفيد من الجمعية أكثر من 750 صائماً من خلال موقعين بمحافظة رفحاء والتي تأتي ضمن مشروعات الجمعية الرمضانية.