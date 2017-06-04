‏عذيبه يكسب الريان بثلاثية و البيرق يخطف صدارة الاتحاد ويصلون إلى الثمانية في دوري شهداء الوطن - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح (صدى):

ضمن منافسات دورة شهداء الوطن ٣٨ الرمضانية بمحافظة المجاردة والذي يشرف عليه نادي الفاروق الرياضي اقيم مساء اليوم في دوري المجموعات انطلق الدور الثالث للمجموعة الثالثة بلقاء جمع عذيبه والريان وفي رصيد كلاهما 6 نقاط ، فرض عذيبه سيطرته منذ انطلاق صافرة المباراة الذي تفوق عذيبه بثلاثة اهداف نظيفة سجلها طلال علي وطلال سعيد عبدالقادر عادلي ، وتأهل عذيبه اولاً بالعلامة الكاملة والريان ثانياً بستة نقاط ومغادرة رسمية للنجم والعميد .

واللقاء الثاني من الدور الثالث كذلك للمجموعة الثانية جمع الاتحاد وفي رصيده 6 والبيرق الوصيف ومعه 4 نقاط ، شهد رغبة كبيرة من البيرق لكسب النقاط وفاز بها بعد تفوقه بثلاثية نظيفة سجلها سالم محمد هدفان وشبيلي عبدالله هدف ، ليتصدر البيرق الثانية ويصل برفقة الاتحاد الى الربع نهائي .

وحصل لاعب عذيبه طلال سعيد على نجومية المباراة الأولى وسالم محمد مهاجم البيرق على نجومية المباراة الثانية .

وسيقام باذن الله مباريات الاحد على النحو التالي :

اللقاء الأول / نجوم العرضية _ اهلي خاط

اللقاء الثاني / النجم _ عميد حرب

اللقاء الثالث / النخبة _ السند