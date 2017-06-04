754 قضية خلع بالرياض نظرت في رمضان الماضي - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

بلغت عدد القضايا التي نظرت خلال شهر رمضان الماضي والتي استحوزت الحقوقية منها على 34450 قضية بنسبة 52.7% فيما بلغت العدد الإجمالي للقضايا 65326 قضية و استقبلت محاكم المملكة 10109 قضايا جنائية أي ما يعادل 15.5%، كما بلغت قضايا الخلع والطلاق بلغت 2635 قضية، وسجلت منطقة الرياض الرقم الأكبر بواقع 754 قضية، والمنطقة الشرقية سجلت 365 قضية.

قال القاضي السابق طالب آل طالب أن القضايا الناتجة عن المشاجرات تحتل الجزء الأكبر من القضايا المنظورة في شهر رمضان، لان السبب الرئيسي هو تأثر الشباب بالجوع والعطش.

وأضاف أن سبب ارتفاع قضايا الخلع والطلاق في شهر رمضان تعود إلى أسباب عدة، منها الغضب الناتج عن الجوع والعطش، أو الانقطاع عن التدخين في فترة الصيام للرجال .