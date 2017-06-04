«بعطائك نحقق حلمه» حملة لشراء مساكن لأسر الأيتام بالقطيف - صحيفة صدى الالكترونية

سالم المطيري(صدى):

تستعد لجنة كافل اليتيم بخيرية القطيف لإطلاق حملتها الرمضانية لشراء وتحسين مساكن الأيتام، بعنوان ” بعطائك نحقق حلمه “, التي يستفيد منها الأيتام الأكثر تضررًا واحتياجًا، وذلك إيمانًا من خيرية القطيف أن لهذه الفئة حق على المجتمع في الاستقرار المعنوي والمادي والحصول على حياة كريمة ومساكن آمنة .

وأوضح رئيس لجنة كافل اليتيم بالجمعية بسام العلقم, أن عملية اختيار الأسر لبرنامج شراء المساكن تتم وفق أسس دقيقة ومعايير معتمدة تأتي بعد توافق وإجماع من اللجنة على مختلف الأبعاد الاجتماعية والصحية والمادية، التي تلعب دورًا بارزًا في تقييم واختيار الأسر المستحقة المستوفية للشروط، حاثًا أبناء المجتمع على مد يد العون والمساعدة للأيتام في شهر الخير والعطاء من خلال التبرع لهذه الحملة الإنسانية.

ولفت النظر إلى أن لجنة كافل اليتيم حققت نجاحًا كبيرًا خلال الثلاثة أعوام السابقة بدعم المحسنين من أهل الخير حيث تمكنت من شراء وبناء أكثر من 14 مسكنًا وصيانة أكثر من 60 مسكنًا آخر، داعيا الراغبين في الإسهام والتبرع إلى زيارة مكاتب الجمعية أو الإيداع المباشر في حسابات اللجنة.