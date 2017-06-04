«الوطنية لنصرة الأشقاء» توزع 24 ألف وجبة إفطار على السوريين - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

وصلت الحملة الوطنية السعودية لنصرة الاشقاء في سوريا لمحطتها الـ 21 ضمن برنامجها الرمضاني ” ولك مثل أجره 5 ” وذلك بتوزيع المساعدات الإغاثية المتمثلة بوجبات إفطار الصائم على الأشقاء السوريين مستهدفة النازحين على الشريط الحدودي لمعبري باب الهوى وباب السلامة والأشقاء اللاجئين في محافظتي انطاكيا والريحانية ليبلغ عدد الافراد المستفيدين من هذه الوجبات 24 ألف شقيق سوري .

وأفاد مدير مكتب الحملة في تركيا خالد السلامة أن الحملة استهدفت خلال هذه التوزيعات ما يزيد عن ” 4800 ” أسرة بواقع ” 24000 ” مستفيد من النازحين من اللاجئين السوريين في المناطق الحدودية والمخيمات الواقعة على الحدود ما بين سوريا وتركيا والمدن التركية ، مؤكداً ان مكتب الحملة في تركيا وضع آليه متكاملة لتنفيذ برنامج ” ولك مثل أجره 5 ” قبل بداية هذا الشهر الفضيل .

وقال ” إن العمل ولله الحمد يجري طبقاً لهذه الاليه على أكمل وجه وسيستمر مكتب الحملة بتقديم المساعدات لمستحقيها طيلة أيام شهر رمضان بإذن الله ” .

من جانبه أوضح المدير الإقليمي للحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا الدكتور بدر بن عبدالرحمن السمحان أن الحملة تواصل جهودها لدعم الأشقاء من اللاجئين والنازحين السوريين بالمساعدات الإغاثية انطلاقا من الواجب الديني وتوجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين .