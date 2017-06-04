فتح باب القبول بسلاح المدرعات لحملة الثانوية العامة - صحيفة صدى الالكترونية

عبدالله الدوسري (صدى):

فتحت قيادة القوات البرية الملكية السعودية «اللجنة المركزية لقبول طلبة القوات البرية»، باب القبول والتسجيل لسلاح المدرعات، لعدد 700 من حملة الثانوية العامة، وسوف يمنح للمتعين بعد التخرج رتبة «جندي أول».

وحددت القيادة عدد من الشروط وهي:

ألا يقل عمر المتقدم عن 17 عامًا عند التخرج من المرفق التعليمي، ولا يزيد عن 26 عامًا عند تقديم طلب الالتحاق بالخدمة العسكرية.

ألا يكون موظفاً حالياً أو سبق له القبول أو الخدمة في أي جهة حكومية أخرى.

أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد اعتباره إليه.

أن يكون لائقًا طبيًا للخدمة العسكرية للمستوى (الأول) و(الثاني) فقط.

أن يكون حاصلاً على المؤهل الدراسي (ثانوية عامة أو ما يعادلها) كحد أدنى.

أن يتناسب طول المتقدم مع وزنه، بحيث يكون الحد الأدنى للطول 160 سم.

أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ، ويستثنى من ذلك من نشأ مع والده أثناء خدمته خارج المملكة.

ألا يكون متزوجًا من غير سعودية.

وأوضحت القيادة، أنَّ باب التسجيل سوف يفتح اعتباراً من اليوم الأحد (1438/9/9هـ)، ولمدة (ثلاثة أسابيع)، ويمكن التقديم من « https://lfca.rslf.gov.sa/» .