القوات البرية تفتح باب القبول بسلاح الصيانة - صحيفة صدى الالكترونية

عبدالله الفهد(صدى):

فتحت قيادة القوات البرية الملكية السعودية، ممثلة في اللجنة المركزية لقبول طلبة القوات البرية، باب القبول والتسجيل بسلاح الصيانة لـ200 طالب أساسي، و50 طالبًا احتياط.

وأوضحت، أن ذلك لحملة الكلية التقنية لعدد من التخصصات، هي:

إلكترونيات صناعة وتحكم

محركات ومركبات

معدات وآلات كهربائية

إدارة مستودعات

تبريد وتكييف آليات

آلات ومعدات ثقيلة

أنظمة هيدروليكية

لحام

إنتاج.

وسوف يمنح المتعين من حملة الكلية التقنية رتبة «وكيل رقيب»، وخريجي الثانوية الصناعية والثانوية العامة مع مؤهل فني، وسوف يمنح المتعين من حملة الثانوية العامة رتبة «جندي أول».

وأشارت، إلى أنه سوف يفتح باب التسجيل التقديم، اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق (1438/09/09هـ) وحتى تاريخ (1438/09/29هـ)، عبر الدخول من « https://lfca.rslf.gov.sa/».