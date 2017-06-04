اللجنة الفنية بمكة تكشف تفاصيل جديدة بشأن «الوافد المسيء للمملكة» - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

كشفت اللجنة الفنية بجمعية مراكز الأحياء بمنطقة مكة المكرمة، تفاصيل جديدة بشأن واقعة الوافد المسيء للسعوديين، والذي تم تعيينه مديرا تنفيذيا لإحدى الفعاليات، مؤكدة أنها لم تكن على علم بماضيه أو أي إساءات سابقة وجهها.

وأوضح رئيس اللجنة الفنية بجمعية مراكز الأحياء بمنطقة مكة المكرمة الدكتور منصور الحارثي، أن الجمعية التي تعاقدت مع الشركة التي يعمل فيها المقيم لم تكن تعلم شيئا عن ماضيه إلا بعد تداول مقطع فيديو له يسيء فيه للمملكة، مضيفا أن تلك الشركة تم اعتمادها لإقامة مهرجان مكة بعد أن تقدمت بعرض مغر جدا، وفوضت مقيما يعرف بـ«مهند سويدان» المدير التنفيذي لها بتوقيع الاتفاقية.

وقال الحارثي إن المهرجان الذي تم التوقيع عليه معتمد من أمانة العاصمة المقدسة، وكان من المقرر تنفيذه قبل شهرين، وحين تم تقديم موعد الاختبارات تحول البرنامج لمراكز الأحياء، مضيفا «نحن كلجنة فنية نرفض التعامل معه من جانب أخلاقي وليس قانوني لما صدر منه من إساءات للمواطنين في ذلك المقطع، ولا نقبل بطبيعة الحال أن تزورنا الأسر في المهرجان وهذا الشخص حاضر فيه».

وأكد الحارثي أن اللجنة الفنية خاطبت الشركة وطلبت استبعاد الشخص فورا واستجابت الشركة لذلك، وأرسلت خطاب فصله، ثم طلبنا منها إصدار بيان إعلامي تدين فيه هذا الفعل.

يذكر أن المقيم مهند سويدان قد نشر عدة مقاطع مسيئة للمملكة، الأمر الذي دفع أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل للتوجيه بالتحقيق معه وإحالته للجهات المختصة لتطبيق الأنظمة في حقه.