«الملاحة الجوية» تعلن عن فرص عمل للمواطنات في «المراقبة الجوية» - صحيفة صدى الالكترونية

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية «SANS»، عن رغبتها في استقطاب الكفاءات من العنصر النسائي في مجال المراقبة الجوية من المواطنات المتخرجات من أمريكا.

وأوضحت الشركة في إعلان لها نشرته عبر موقع الملحقية الثقافية بأمريكا الإلكتروني، أنه سيتم تدريب العناصر النسائية نظرياً وعملياً لشـغل وظيفة «مراقب جوي» على مستوى مطارات المملكة، مضيفة أن فرص العمل والتدريب سيبدأ من 10/ 09/ 2017، إلى 05/ 08/ 2018.

وقالت الشركة أن الدراسة تشمل 7 مواد كالفيزياء والرياضيات ولغة طيران، ودورات للتدريب الأساسي للمراقبة الجوية ودورة لمراقبة البرج ولمراقبة الاقتراب بدون رادار والاقتراب برادار، وكذلك رحلة دولية تعريفية بكابينة القيادة ومراحل الطيران لمدة 5 ساعات، فضلا عن ورش عمل وزيارات تعريفية.

واشترطت الشركة على المتقدمات 9 شروط للقبول في برنامج التدريب والتوظيف وهي:

– أن تكون سعودية الجنسية.

– حاصلة على شهادة الثانوية كحد أدنى – قسم العلوم الطبيعية – وأن لا يقل المعدل عن 90%.

– حاصلة على درجة 5.5 في اختبار (IELTS) أو ما يعادلها.

– أن لا تقل درجة اختبار القدرات والتحصيلي عن 75.

– أن تجتاز الاختبارات التي تحددها الشركة.

– أن لا يقل عمر المتقدمة عن 18 سنة ولا يزيد عن 25 سنة.

– اجتياز فترة التدريب المحددة بـ 12 شهر بنجاح.

– أن تعمل المتدربة بعد التخرج في المناطق المحددة ( جدة – الرياض).

– أن تعمل لدى شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية مدة مماثلة لمدة التدريب والتأهيل.