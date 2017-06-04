بالفيديو.. بدر صالح يكشف تفاصيل صادمة عن حياته الشخصية قبل الشهرة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

كشف الفنان الكوميدي ومقدم البرامج بدر صالح، عن تفاصيل حياته الشخصية قبل وصوله إلى الشهرة، مشيرا إلى أنه لم يكمل دراسته بسبب ظروف خاصة.

وأوضح أن والده طرده من المنزل بسبب استهتاره، موضحا أنه اضطر للعمل في أكثر من وظيفة من بينها معلم شيشة وعامل في مغسلة، قبل أن يفتح كشكا صغيرا لبيع ألعاب الفيديو.

وقال بدر في لقاء له مع برنامج «مجموعة إنسان» عبر قناة «MBC»، إنه كان مهملا بعد تركه الدراسة، ما تسبب في غضب والده، الذي طرده من المنزل لمدة شهرين، مشيرا إلى أنه يعاني حينما يحاول إضحاك الآخرين، بينما يتذكر والدته المريضة بالفشل الكلوي.