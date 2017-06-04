بالصور.. التفاصيل الكاملة لأحداث لندن الإرهابية - صحيفة صدى الالكترونية

لندن(صدى):

أعلنت الشرطة البريطانية، مقتل 6 أشخاص بالإضافة إلى 3 مهاجمين في الهجمات التي استهدفت قلب العاصمة البريطانية لندن.

وقال مارك رولي كبير ضباط مكافحة الإرهاب في بريطانيا «استجابت الشرطة المسلحة بسرعة كبيرة وشجاعة وواجهت ثلاثة مشتبه بهم وأطلقت عليهم النار وقتلوا في بورو ماركت.. وللأسف لقي 6 أشخاص حتفهم بالإضافة إلى المهاجمين الثلاثة الذين قتلتهم الشرطة بالرصاص».

وتابع: «الشرطة واجهت المشتبه بهم وأطلقت عليهم النار في غضون ثماني دقائق من أول اتصال.. كان المشتبه بهم يرتدون ما يشبه الأحزمة الناسفة لكن ثبت لاحقا أنها خدعة».

وأضافت الشرطة أنها تعتقد أنه لم يكن هناك أكثر من ثلاثة مهاجمين، مشيرة إلى أن قيادة مكافحة الإرهاب تقود التحقيق في هجوم لندن، مشيرة إلى أن العربة التي قامت بحادثة الدهس على لندن بريدج تحركت من الجسر إلى بارا ماركت وأن المهاجمين تركوا الحافلة.

وأضافت أن الشرطة البريطانية تعكف على مراجعة الخطط الأمنية، مشيرة إلى أن على سكان لندن توقع حضور أكبر للشرطة في الشوارع.

وقاد مهاجمون شاحنة صغيرة مسرعة ودهسوا المارة على جسر لندن قبل أن يطعنوا أناسا آخرين في منطقة بارا ماركت المجاورة فيما وصفته السلطات البريطانية بالعملين الإرهابيين، فيما أعلنت خدمة الإسعاف في العاصمة البريطانية ان ما لا يقل عن 30 مصابا قد تم نقلهم الى مستشفيات في لندن بعد الهجومين الذين وقعا في وسط المدينة.

وقد أغلقت ثلاث مستشفيات رئيسية في لندن أبوابها بعد هجمات قرب جسر لندن، وقالت الهيئة التي تدير المستشفيات على تويتر «نظرا للحادث المستمر في وسط لندن تغلق مستشفيات جايز وسان توماس وإيفيلين للحفاظ على سلامة المرضى والأقارب والعاملين».