موقع أمريكي يكشف عن تفاصيل عملية بقيادة ضابط إيراني استهدفت حدود المملكة - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

كشف موقع «war on the rocks» الأمريكي، عن تفاصيل دقيقة عن عملية استهدفت حدود المملكة من قبل ميليشيا الانقلابيين بقيادة ضابط بالحرس الوطني الإيراني، مؤكدا أن رد القوات المسلحة كان سريعا وصدت تلك الهجمات الغادرة.

وأوضح الموقع الأمريكي، أنه في يوم 21 مارس السابق، أثناء وقوع «عاصفة مدار الرملية»، قام ضابط من الحرس الثوري الإيراني يدعى «أبو علي» بقيادة قافلة هجومية من الحوثيين تتكون من 52 رجلا مسلحين بقاذفات صواريخ كاتيوشا وهاجموا محافظة الظهران بالصورايخ.

وجاء الرد سريعا من قبل القوات المسلحة، بشن غارات من طائرات حربية من طراز «إف 15.» أدى إلى مقتل الضابط الإيراني مع 40 من مسلحي الانقلابيين، وأصيب 12 آخرون، وأعطبت مركباتهم وقاذفات الصواريخ التابعة للميليشيا.

وأشار الموقع إلى أن قائد الحرس الثوري «أبو علي»، عرف عنه أنه شن غارات سابقة ضد المملكة، وأشرف على تدريب على عمليات كتائب الحسين، وهي وحدة من كتائب النخبة للحوثيين في شمال ووسط اليمن، موضحا أنه في تلك الغارة على الحوثيين وما أعقبها يبرهن على تزايد معدل إصابات العناصر الإيرانية، وارتفاع ما تتكبده من خسائر في اليمن.