بالصور.. عرض فورد GTX1 رودستر الأكثر ندرة للبيع في دبي - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

قامت فورد بصناعة أربعة ألاف سيارة من السوبركار GT ما بين عامي 2004 و 2006، ويتم عرضهم للبيع طوال الوقت، ولكن سيارة GTX1 هذه لها قصة مختلفة.

إن لم تكن قد سمعت عنها من قبل، فذلك لأن فورد لم تصنّع منها غير خمسين نسخة فقط، لذا فمن غير الشائع أن نسمع عن إحداهم يتم بيعها بسوق السيارات المستعملة.

كباقي سيارات GTX1 التي تتميز بكونها طراز مكشوف من الجيل السابق لفورد GT، تم طلاء هذه النسخة باللون الأصفر الداكن بزوج من الشرائط الفضية في المنتصف، كما تم طلاء العجلات أيضًا لتتماشى مع باقي طلاء السيارة. وكانت السوبركار قد سجلت أقل من 80 ميل على عداد مسافاتها، وهو ما يُعتبر قليل للغاية بالنسبة لسيارة يصل عمرها لأكثر من عشر سنوات.

تُعرض GTX1 للبيع حاليًا مقابل مليون و999 ألف درهم إماراتي في معرض ديلز أون ويلز بدبي، الإمارات العربية المتحدة – وهو نفس المعرض الذي قام بعرض السيارات الإستثنائية أمثال بوجاتي فيرون ميو كوستانتيني، كوينجسيج أجيرا، لامبورجيني أفينتادور SV رودستر، مكلارين 675LT، بورش سبايدر 918 وأخيرًا فيراري لافيراري.