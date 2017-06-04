بالصور.. رينو بريطانيا تزود عائلة ميجان بمحركات ديزل - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

بينما تستعد رينو للكشف عن ميجان RS الجديدة كليا، فإن الشركة الفرنسية عبر فرعها في بريطانيا ترحب بتقديم مجموعة من أقوى محركات الديزل المخصصة للسيارة الهاتشباك المدمجة. وقد قدمت الشركة موديلات ميجان GT ديزل في فرنسا في نهاية عام 2016، والآن جاء الدور على المملكة المتحدة للحصول علي نفس السيارة في صورة الهاتشباك والاستيشن واجن.

ويأتي الدفع من محرك رباعي الأسطوانات يطلق عليه اسم dCi 165 تبلغ سعته 1.6 لتر بقوة 163 حصان و 380 نيوتن متر من عزم الدوران. ويقتصر تقديم هذا المحرك بشكل حصري مع ناقل حركة مزدوج القابض من EDC من سبعة نسب، والمحرك الديزل سعة 1.6 لتر يأتي مع شاحنين توربينيين .

وتقدم النسختين من السيارة بسعر 27.740 و 29.040 إسترليني، وتحتاج ميجان GT ديزل إلى 8.8 ثانية لتصل إلى 62 ميلا في الساعة (100 كم / ساعة). كما أن السرعة القصوى للسيارة 133 ميلا في الساعة (214 كم / ساعة). وفيما يتعلق بالخيارات، فهناك بعض المزايا الإضافية التي تشمل تنجيد الكانتارا (1200 جنيه استرليني)، باقة Safety بريميوم (400 جنيه إسترليني)، فتحة سقف بانورامية (500 جنيه إسترليني)، العجلة الاحتياطية (100 جنيه إسترليني).

كما أن معدل الاقتصاد في استهلاك الوقود ليس سيء ويأتي بواقع إما في 61.4 ميلا للجالون ، وبالمقارنة بنماذج ميجان العادية، فإن GT ديزل تأتي بنظام التوجيه الرباعي قياسياً كما تأتي مع ممتصات صدمات رياضية ونوابض خاصة. ومن بين الميزات القياسية الإضاءة LED الكاملة، الكاميرا الخلفية وحساسات الركن في كل اتجاه، والتحكم في المناخ التلقائي ثنائي المناطق، نظام رينو R-Link 2 الترفيهي ونظام الملاحة المباشر TomTom عبر الأقمار الصناعية مع خرائط أوروبا الغربية.