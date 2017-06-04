محافظ رفحاء يزور مشروع إفطار الصائم لجمعية رفحاء الخيرية - صحيفة صدى الالكترونية

محافظ رفحاء يزور مشروع إفطار الصائم لجمعية رفحاء الخيرية
زار محافظ رفحاء بدر بن ابراهيم الهزاع أمس السبت، مقر مشروع إفطار صائم التابع لجمعية رفحاء الخيرية بجامع المناخة بالسوق القديم .
واستمع المحافظ من رئيس مجلس إدارة الجمعية خلف بن جبل الشمري لشرح عن المشروع وعن أقسامه وكيفية تقديم الوجبات الصحية للصائمين، إضافة إلى الدروس الدينية والدعوة للجاليات المستفيدة من المشروع .
وقدم محافظ رفحاء, شكره للقائمين على المشروع, متمنيا لهم التوفيق وللجمعية مزيداً من التقدم والعطاء, وأن تقدم رسالتها بخدمة المجتمع وإعانة المحتاج .
يذكر أنه يستفيد من الجمعية أكثر من 750 صائماً من خلال موقعين بمحافظة رفحاء والتي تأتي ضمن مشروعات الجمعية الرمضانية.
أضف تعليقاً