محافظ رفحاء يزور مشروع إفطار الصائم لجمعية رفحاء الخيرية - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الضبيبي(صدى):

زار محافظ رفحاء بدر بن ابراهيم الهزاع أمس السبت، مقر مشروع إفطار صائم التابع لجمعية رفحاء الخيرية بجامع المناخة بالسوق القديم .

واستمع المحافظ من رئيس مجلس إدارة الجمعية خلف بن جبل الشمري لشرح عن المشروع وعن أقسامه وكيفية تقديم الوجبات الصحية للصائمين، إضافة إلى الدروس الدينية والدعوة للجاليات المستفيدة من المشروع .

وقدم محافظ رفحاء, شكره للقائمين على المشروع, متمنيا لهم التوفيق وللجمعية مزيداً من التقدم والعطاء, وأن تقدم رسالتها بخدمة المجتمع وإعانة المحتاج .

يذكر أنه يستفيد من الجمعية أكثر من 750 صائماً من خلال موقعين بمحافظة رفحاء والتي تأتي ضمن مشروعات الجمعية الرمضانية.