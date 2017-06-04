السفير البنغالي بالمملكة: مستعدون لصد أي اعتداء على الحرمين الشريفين - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

أكد سفير جمهورية بنغلاديش في المملكة علام مرشد، استعداد بلاده لصد أي عدوان على الحرمين الشريفين، موضحا أن بلاده كانت من أوائل الدول المشاركة في التحالف الإسلامي لمكافحة الإرهاب بقيادة المملكة.

وأوضح مرشد: «جميع سكان بنغلاديش البالغ عددهم 170 مليون نسمة هم من المسلمين السنة ، ونحن مستعدون للدفاع عن الحرمين الشريفين بالمملكة وصد أي اعتداء عليهما، منوها بالتحسن والتطور الكبير الذي شهدته العلاقات بين البلدين خلال الأربعين سنة الماضية، مؤكدا أن حكومة الشيخة حسينة تتطلع لمزيد من العلاقات والتعاون في جميع المجالات.