ترامب يعرض المساعدة على بريطانيا بعد أحداث لندن - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

عرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساعدة الولايات المتحدة لبريطانيا بعد التقارير عن وقوع اعتداءات في لندن، منها دهس حافلة صغيرة لمشاة في منطقة جسر لندن .

وقال ترامب عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، «مهما كان ما باستطاعة الولايات المتحدة أن تفعله لمساعدة لندن والمملكة المتحدة، فنحن سنكون جاهزين، نحن معكم، ليبارككم الله».

وأضاف في تغريدة أخرى «علينا أن نكون أذكياء وساهرين وأقوياء. نريد من المحاكم أن تعطينا حقنا. نريد قرار منع السفر كمستوى إضافي من الأمان».