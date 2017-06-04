الجيش السوري يسيطر على آخر معاقل داعش في حلب - صحيفة صدى الالكترونية

دمشق(صدى):

سيطرت قوات الجيش السوري على مدينة مسكنة آخر معاقل داعش في محافظة حلب بعد انسحاب عناصر تنظيم داعش الإرهابي منها.

وأفادت مصادر لشبكة «سكاي نيوز عربية» بأن القوات الحكومية دخلت المدينة مدعومة بغطاء جوي روسي مكثف، وشن الجيش السوري حملة عسكرية على المدينة منذ أكثر من شهرين بهدف محاصرة المدينة والسيطرة عليها.

وأدى حصار المدينة إلى موجات نزوح كبيرة للمدنيين، حيث استهدفت المدينة بعشرات الغارات الجوية بشكل يومي ما أدى لوقوع قتلى وجرحى من المدنيين إضافة لدمار كبير في المنازل.