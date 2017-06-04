رئيسة الوزراء البريطانية: السلطات تتعامل مع حادث لندن كعمل إرهابي - صحيفة صدى الالكترونية

لندن(صدى):

أكدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، اليوم الأحد، أن السلطات تتعامل مع حادث لندن كعمل إرهابي محتمل.

وقالت ماي عقب تقارير من الشرطة ومسؤولي الأمن بشأن الأحداث الأمنية التي شهدتها لندن مساء أمس السبت، «بإمكاني تأكيد أن الواقعة المروعة في لندن يتم التعامل معها كعمل إرهابي محتمل».

من جهتها أعلنت الشرطة البريطانية أنها تتعامل مع حادث ثالث في منطقة فوكس هول في جنوب لندن، بعد تقارير عن دهس حافلة صغيرة لمشاة على جسر لندن وحادثة طعن في سوق بورو .