30 لاعباً لمعسكر منتخب الناشئين لكرة اليد بالطائف - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

اختارت لجنة المنتخبات باتحاد لكرة اليد قائمة المنتخب السعودي للناشئين الذي انطلق أمس السبت بمحافظة الطائف استعداداً للاستحقاقات المقبلة .

وتجمع اللاعبون في المعسكر الداخلي الذي يستمر حتى الـ 17 من شهر رمضان الجاري بعد أن سبقه تجمع اعدادي أول أقيم في مدينة الدمام لمدة اسبوع في خطوة تهدف لتجهيز منتخب مواليد 2000م فما فوق ويدرب المنتخب المدرب المصري أحمد نبيل شاهين ، ويساعده السعودي ياسر علي العبيدي ، ويشرف عليه إدارياً نايف جاسم ، والمشرف العام على المنتخب عضو مجلس الإدارة سعود الحودي.

وضمت القائمة المختارة للمعسكر 30 لاعباً وهم: نواف العتيبي و عبدالعزيز الحربي وعبدالله الحربي ( الشباب ) بندر مجرشي و مازن عجلان ( الأهلي ) جواد جفال و حسن آل تركي و جواد آل عباس ومظاهر آل زين الدين وعبدالله الموسوي ( نادي الخليج ) حيدر آل حسين ( الصفا ) حسن آل محمد حسين و مهند العابد و حمدي أبوعبيد وصادق أبو حسين ( النور ) مرتضى القصير ( مضر ) أسامة البخيت ( الجيل ) محمد النفيسة ( العربي ) إبراهيم الجديعي وخالد الغنام ( المحمل ) حيدر آل محسن وأيمن خليف وحسين العبادي وباسم آل سعيد ( المحيط ) جواد الغافلي وحسن الحمد ( القارة ) محمد الحافظ و حسين المبارك ( العدالة ) مصطفى الماء ومحمود البحار ( الهدى ).