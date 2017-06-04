8 أنواع من النساء لا تقترب منهن حتى لو أحببت إحداهن - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

بكل تأكيد من الطبيعي أن تتعدد النساء ومواصفاتهن النفسية، فبنات حواء لسن نسخاً متطابقة ولكن مثلما توجد بعض المواصفات والأنواع المختلفة من النساء والتي يتمنى أي رجل العثور على نوع واحد منها هناك أيضاً العديد من الأنواع والمواصفات النفسية التي لا يجب على أي رجل مجرد التفكير من الاقتراب منها.

وفي التقرير التالي سوف نبعث لك برسالة تحذيرية؛ حتى لا تقترب من المرأة التي تمتلك إحدى تلك الصفات الشخصية الـ 8 إذا كنت تريد حياة عاطفية هادئة دون مشاكل:

1- الكاذبة

هناك بعض النساء اللائي يتنفسن الكذب بدلاً من الأوكسجين، فالمرأة من هذا النوع إذا لم تكذب يومياً سوف تشعر بشيء غريب وبالطبع الكذب من الصفات التي تعد عاملاً أساسياً في فقدان الثقة في شريكتك، وبالتالي سوف تفشل العلاقة العاطفية ويموت الحب فالثقة بين الرجل والمرأة تعد أهم من الحب في بعض الأحيان.

2- العاطفية

نعم بالتأكيد معظم النساء عاطفيات والعاطفة والمشاعر شيء كبير ومهم جداً لهن، ولكن في حدود المعقول أو المتعارف عليه فأنت لن تكون سعيداً بشريكتك، وهي من المفترض أن تكون امرأة ناضجة وهي تبكي أو تتأثر عاطفياً على أتفه الأسباب، وببساطة لن تجد من يلبي احتياجاتك العاطفية أو الزوجية بل ستجد طفلة يجب أن تقوم بتربيتها من جديد.

3- الشخصية النرجسية

سواء المغرورة أو المتعجرفة التي تشعرك بأنها تتكرم عليك؛ لأنها تحادثك من الأساس أو ترى أن جميع الأشخاص من حولها لا يرتقون لمستواها سواء المادي أو الثقافي فهي تجلس في برج عاجي افتراضي تظن أنها أفضل من أنجبت الكرة الأرضية .

4- محبة السهر والاحتفالات

بالتأكيد الرجل يحب أن تكون شريكته منطلقة ومحبة للحياة والضحك ولكن ليست للدرجة التي تصل فيها أن تكون مستعدة أن تبقى خارج المنزل لـ 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، فالاعتدال أمر جيد حتى في تقضية الأوقات الممتعة.

5- المادية

من أسوأ أنواع النساء فهي لا تفكر سوى بالنقود تريد أغلى الأشياء وأفخمها دائماً ولا توجد لديها أي مشكلة في رفض هدية تعبر بها عن حبك لها مادامت تلك الهدية ليست فخمة أو مرتفعة الثمن، وبالطبع تلك الشخصية لا يجب أن تفكر بالبقاء معها ولو لمجرد دقيقة واحدة، فهي لديها الاستعداد لأن تبحث عن غيرك لتلبي احتياجاتها المادية أو أن تحول حياتك إلى جحيم.

6- المحققة

تلك الشخصية سوف تقضي معك أكثر من نصف ساعة لتقدم لها تقريراً عن مكان تواجدك والأشخاص الذين كنت برفقتهم والأحاديث التي دارت بينكما وسببها وكل شيء يمكن أن يخطر أو لا يخطر ببالك من أسئلة، فالمرأة التي تمتلك تلك الشخصية تمتلك قدرات على التحليل ومعرفة التفاصيل من أصغر المعلومات لذلك احذر.

7- غير المستقرة

نعم من واجبك أن تدعم شريكتك عاطفياً، ولكن إذا كانت لديها مشكلة نفسية كبيرة وعميقة لن تحتاج إلى دعمك بل إلى الذهاب إلى استشاري للأمراض النفسية؛ لذلك لا تقحم نفسك في دوامة كبيرة لن تخرج منها سالماً من الناحبة العقلية أنت أيضاً.

8- فقدان الاحترام

من المرة الأولى التي تقلل فيها من احترامك يجب عليك أن تخرج من تلك العلاقة فرجولتك عندما تهان أو تجرح لن تداويها جميع نساء الأرض مهما بلغت درجات جمالهن.