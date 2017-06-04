قوات الاحتلال تنتهك الأراضي اللبنانية - صحيفة صدى الالكترونية

بيروت(صدى):

انتهكت قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس السبت الأراضي اللبنانية باتجاه بلدة شبعا.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية بأنّ قوّة مشاة تابعة لجيش العدو الإسرائيلي عمدت إلى تجاوز الخط التقني الفاصل عن الأراضي اللبنانية المحرّرة باتجاه بلدة شبعا في محاولة منها لاختطاف مواطن كان يقوم بعمله في أرضه.

وأضافت أنّ المواطن اللبناني تمكن من الفرار فعمدت قوةالاحتلال الإسرائيلي إلى سرقة قطيع كبير من الماعز، ولكن بعد ساعات عملت على إطلاق سراحها باتجاه الأراضي اللبنانية المحررة.