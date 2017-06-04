القوات اللبنانية تعتقل إرهابيا في شبعا - صحيفة صدى الالكترونية

بيروت(صدى):

اعتقلت القوات الأمنية اللبنانية إرهابياً في منطقة شبعا الجنوبية الحدودية.

وأفادت المديرية العامة لأمن الدولة اللبنانية في بيان لها أمس السبت، عن أنّ مديرية النبطية الإقليمية في أمن الدولة، وبعد الرصد والمتابعة الدقيقة، تمكنت من توقيف لبناني في منطقة شبعا الجنوبية الحدودية المحررة بحقه عدّة مذكرات توقيف بجرم تعامله مع مجموعات إرهابية في بلدة بيت جن السورية، إضافة إلى تهريب أشخاص وعتاد إلى مواقع الإرهابيين.

وأشار البيان إلى أنّه على الأثر أحالت مديرية أمن الدولة الموقوف إلى النيابة العامة العسكرية لمتابعة إجراء التحقيقات اللازمة معه.