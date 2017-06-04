مختص فلكي: بداية مرحلة الحر «اللاهب» - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

أكد المختص في شؤون الأرصاد والفلك الدكتور خالد الزعاق، بدء مرحلة الحر «اللاهب»، بعد دخول مناطق المملكة موسم «مربعانية القيظ»، بحيث تصل فيه الشمس إلى أعلى ميل لها شمالا.

وأوضح الزعاق أن السبت أول أيام «مربعانية القيظ»، حتى 40 يوماً، والتي تعني انتهاء موسم سقوط الأمطار على جل مناطق المملكة عدا المنطقة الجنوبية والشريط الممتد من الطائف حتى عسير، مضيفا أن تلك الفترة سينتقل فيها مناخ المملكة من الحر الناعم إلى مرحلة الحر اللاهب، والتي تعني أن فصل الصيف الحار قد دخل بالفعل.

وقال إن المملكة تشهد خلال الأيام المقبلة هبوب رياح شمالية غربية مشوبة بالسموم غير رتيبة في أول موسمها، مع كثرة الزوابع الترابية، ثم تمتاز بالرتابة حيث تهب الرياح مع طلوع الشمس ويشتد عصفها بالتدريج، مع اشتداد الحرارة وتهدأ مع غياب الشمس ويترسب الغبار على الأشياء.

ولفت إلى أن المسطحات المائية في البحار تخزن الحرارة من الشمس في أول المربعانية، وفي نهايتها تبدأ تصدير الرطوبة في الأجواء، كما ينعدم الظل في منتصف الموسم وتتعامد أشعة الشمس، موضحاً أن باكستان وسلطنة عمان ستكونان أكثر المناطق حرارة عالمياً في بداية الموسم، على أن تكون العراق والكويت والمملكة هي الأشد حرارة عالمياً مع نهايته.